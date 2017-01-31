31.01.2017 | 17:44

Житель Пензы Роман Севостьянов хотел продать фотоаппарат через сайт бесплатных объявлений и чуть не стал жертвой интернет-мошенников. Все началось с одного СМС-сообщения.

«Мне прислали ссылку на другой фотоаппарат и предложили обменять его на мой. Я перешел по ссылке», - рассказал мужчина.

И Роман попал на сайт, на котором разместил свое объявление. Там была еще одна ссылка для открытия изображения.

«Я нажал на нее, в этот момент началось скачивание приложения, которое установилось на мой телефон. Буквально через несколько минут мне пришло сообщение о том, что с моей карты не может быть списано 1 500 рублей», - пояснил Роман Севостьянов.

В тот момент Роман не подключил себе на смартфон эту услугу, и злоумышленники не смогли получить доступ к его банковскому счету. В противном случае молодой человек лишился бы своих денег.

Однако заявление в полицию он все же написал. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском мошенников.

Специалисты настоятельно советуют всем не открывать на своих смартфонах никаких сообщений со ссылками на какую-либо страничку в Интернете, чтобы случайно не установить на мобильник вирусную программу.

«Эта программа получит доступ к вашему банковскому счету и переведет деньги на счета злоумышленников», - пояснил начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.