29.01.2017 | 11:46

Несколько пензенцев хотели получить новые шкафы, кровати и кухонные гарнитуры и готовы были заплатить за них немалые суммы, но остались и без денег, и без мебели. Средства попали к мошеннику. Сейчас он уже за решеткой.

Судья Пензенского областного суда Юрий Кирьянов рассказал об одном из эпизодов. Дама заказала у Максима Мельникова кухонный и спальный гарнитуры, думая, что тот является исполнительным директором фирмы.

«Не имея никаких полномочий на заключение договоров, он представил фиктивные доверенности, чтобы придать сделке законный вид. Поставку товара и возврат денежных средств данный гражданин не осуществил», - пояснил Юрий Кирьянов.

Дама лишилась четырехсот с лишним тысяч рублей. А до этого Максим уже обманул десятки пензенцев - и в деле фигурировали еще более крупные суммы. Мошеннику досталось около трех с половиной миллионов рублей.

Мужчина делал так: ходил по магазину, где раньше работал, и предлагал покупателям свои услуги, хотя на самом деле он уже уволился из компании и никаких полномочий не имел.

«Предприниматель, у которого он ранее работал, удивился, что к нему предъявляют претензии по поводу его бывшего работника», - отметил Юрий Кирьянов.

По совокупности преступлений Мельников приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Материальный ущерб потерпевшим мужчина не возместил.