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Криминал | Бывший работник мебельного магазина обманул десятки пензенцев

29.01.2017|11:46
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Несколько пензенцев хотели получить новые шкафы, кровати и кухонные гарнитуры и готовы были заплатить за них немалые суммы, но остались и без денег, и без мебели. Средства попали к мошеннику. Сейчас он уже за решеткой.

Судья Пензенского областного суда Юрий Кирьянов рассказал об одном из эпизодов. Дама заказала у Максима Мельникова кухонный и спальный гарнитуры, думая, что тот является исполнительным директором фирмы.

«Не имея никаких полномочий на заключение договоров, он представил фиктивные доверенности, чтобы придать сделке законный вид. Поставку товара и возврат денежных средств данный гражданин не осуществил», - пояснил Юрий Кирьянов.

Дама лишилась четырехсот с лишним тысяч рублей. А до этого Максим уже обманул десятки пензенцев - и в деле фигурировали еще более крупные суммы. Мошеннику досталось около трех с половиной миллионов рублей.

Мужчина делал так: ходил по магазину, где раньше работал, и предлагал покупателям свои услуги, хотя на самом деле он уже уволился из компании и никаких полномочий не имел.

«Предприниматель, у которого он ранее работал, удивился, что к нему предъявляют претензии по поводу его бывшего работника», - отметил Юрий Кирьянов.

По совокупности преступлений Мельников приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Материальный ущерб потерпевшим мужчина не возместил.

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Гость|29.01.2017 12:18|

Через 2 года выдйет и купит ЛЕКСУС.

Гость|29.01.2017 12:58|

Среди тех кого он кинул могут оказаться сильно огорченные люди, которые не будут готовы простить его за это.

Гость|29.01.2017 13:49|

А что- администратор магазина не видел как их бывший работник заключает договора с посетителями магазина?

Гость|29.01.2017 14:43|

Да все там замешаны: как это ходил по магазину и предлагал мебель?

И директор знать не знал об этом?

Интересно бы и магазин назвать?

А то у меня был подобный случай,правда,слава богу, с небольшой суммоы; и суд выиграл,и испол.лист есть у приставов,а взыскать не с кого,нет такого юр.лица,хотя та же морда,чуть поменяв название,и ИНН,открыла другой магазин.

Надеюсь,как здесь было написано,на "сильно огорченных людей",что они воздаст ему по заслугам за меня и десятков других таких обманутых,если государство бессильно бороться с такими мошенниками.

Гость|29.01.2017 14:50|

penzainform.ru писал(a):

Дама лишилась четырехсот с лишним тысяч рублей.
Да за такие деньги комнату в общежитии купит можно, прописаться там , жениться и жить не тужить. А тут мебель какая то. Обойдётся, мебели вон на базаре полно и недорого, выбери по фотографиям, привезут установят , тогда и заплатишь, сама виновата.

Гость|29.01.2017 15:24|

Так на базаре ширпотреб, а ей наверно нужна была мебель премиум класса

Гость|29.01.2017 15:47|

Гость писал(a):

а ей наверно нужна была мебель премиум класса
Я её такой премиум класс покажу, сейчас люди на помойку такие вещи выкидывают, что жалость берёт,диваны кух. гарнитуры табуретки и стулья. Пусть берёт и пользуется.

Гость|29.01.2017 16:02|

Гость писал(a):

Через 2 года выдйет и купит ЛЕКСУС.
Если не возместит полностью ущерб, то досрочно не выйдет

Гость|29.01.2017 16:22|

Выйдет, если возместит немного начальнику тюрьмы. Пусть тогда не Лексус, а Ниссан Кашкай берёт, тоже машина неплохая.

Имя: Гость
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