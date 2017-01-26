26.01.2017 | 13:45

В Пачелмском районе вынесен приговор мужчине, причинившему тяжкий вред здоровью знакомого.

Криминальный инцидент произошел в начале октября 2016 года. Подсудимый, испытывавший неприязнь к жертве, дважды ударил его ножом в область поясницы и еще один раз - в живот.

По данному факту возбудили уголовное дело, после расследования оно было передано для рассмотрения в Пачелмский районный суд.

К смягчающим обстоятельствам служители Фемиды отнесли явку с повинной и активное способствование расследованию.

Было учтено и то, что мужчина совершил тяжкое преступление против личности при непогашенных судимостях по предыдущим приговорам.

В итоге ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Также с виновного в пользу потерпевшего взыскали возмещение материального ущерба (11 тыс. 425 руб. 9 коп.) и компенсацию морального вреда (250 тыс. руб.).

«Приговор вступил в законную силу», - сообщается на сайте районного суда.