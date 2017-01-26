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Криминал | Пензенца осудили за похищение более 400 000 рублей при продаже мебели

26.01.2017|09:48
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В Пензе пересмотрен приговор местному жителю, похитившему более 404 тысяч рублей под видом исполнительного директора мебельной фирмы.

С декабря 2014 года по июнь 2015-го мужчина, на тот момент уже уволенный из компании, заключил с заказчицей два фиктивных договора купли-продажи на поставку мебели и встраиваемой техники для кухни, а также спального гарнитура.

Злоумышленник брал деньги в несколько этапов. Он уверял, что работы по изготовлению заказа ведутся, и даже выписывал квитанции, однако это было обманом. Женщина неоднократно требовала обещанного в договорах. Наконец «мастер» доставил встраиваемую технику для кухни, а оставшийся заказ на сумму 404 500 рублей так и не исполнил.

Подсудимый не признал свою вину, заявив, что вырученные средства передавал владельцу фирмы, под руководством которого якобы продолжал работать. Однако его причастность к мошенничеству была доказана.

Учитывая, что обвиняемый и раньше совершал аналогичные преступления, по их совокупности суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

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Гость|26.01.2017 13:00|

Интересно, как же человек находясь в выставочном мебельном салоне при этом не являлся сотрудником. Прямо таки и вижу ситуацию: чужой человек приходит с улицы и начинает расхаживать по мебельному выставочному залу, представляясь директором, а все этого вокруг не замечают. Ну бред конечно. Верхушка миллины ворует (Васильева) без сроков, а тут прямо "высосано из пальца"

Имя: Гость
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