22.01.2017 | 13:27

27-летняя жительница Сердобска обратилась в полицию с заявлением о краже: у нее похитили телевизор, стиральную машинку, стол и четыре стула.

Преступление было совершено в период с июня 2016 года по январь 2017-го. Технику и мебель украли из сдаваемой внаем квартиры на улице Энергетиков.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 28-летней жительницы Сердобска, привлекавшейся к уголовной ответственности. Она была опрошена и призналась в содеянном», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Телевизор, машинку, стол и стулья у подозреваемой изъяли. По факту кражи проводится проверка.