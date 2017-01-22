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Криминал | В Сердобске обокрали сдаваемую внаем квартиру

22.01.2017|13:27
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27-летняя жительница Сердобска обратилась в полицию с заявлением о краже: у нее похитили телевизор, стиральную машинку, стол и четыре стула.

Преступление было совершено в период с июня 2016 года по январь 2017-го. Технику и мебель украли из сдаваемой внаем квартиры на улице Энергетиков.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 28-летней жительницы Сердобска, привлекавшейся к уголовной ответственности. Она была опрошена и призналась в содеянном», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Телевизор, машинку, стол и стулья у подозреваемой изъяли. По факту кражи проводится проверка.

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Гость|22.01.2017 14:06|

Да не могет того быть тута преступности нет

Гость|22.01.2017 14:09|

Преступность снизилась на 14% - не нужно врать. За квету и привлечь могут. А квартиры сдают обычно "чистые", так что клушка сама виновата. Пасаны, не сознавайтесь.

Гость|22.01.2017 14:17|

Три телевизора,три стиральных машинки,кухонный стол-три,стулья-три комплекта,всё что нажито непосильным трудом украдено.

Имя: Гость
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