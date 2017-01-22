22.01.2017 | 10:17

80-летняя жительница Пензы обратилась в полицию и рассказала, что у нее украли 110 тысяч рублей.

Преступление было совершено в дневное время. По словам пенсионерки, в ее квартире на улице Пролетарской побывала неизвестная женщина, которая представилась соцработницей. Когда она ушла, выяснилось, что пропали деньги.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна 25-летняя жительница Липецка.

«Она была задержана, опрошена и опознана потерпевшей. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.