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Криминал | «Соцработница» вынесла из квартиры 80-летней пензячки 110 тысяч рублей

22.01.2017|10:17
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80-летняя жительница Пензы обратилась в полицию и рассказала, что у нее украли 110 тысяч рублей.

Преступление было совершено в дневное время. По словам пенсионерки, в ее квартире на улице Пролетарской побывала неизвестная женщина, которая представилась соцработницей. Когда она ушла, выяснилось, что пропали деньги.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна 25-летняя жительница Липецка.

«Она была задержана, опрошена и опознана потерпевшей. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

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Гость|22.01.2017 10:29|

Пенсионерке слишком переплачивают - урезать пенсию вполовину!!!!! Сейчас работающие таких денег не видят голодают с малыми детьми, а эти божьи одуванчики еще и в чулок умудряются сотни тысяч откладывать. Не страна, а позор.

Гость|22.01.2017 10:39|

Нет детей - есть деньги и нет проблем. Давно подмеченная мною закономерность.

Гость|22.01.2017 10:51|

Гость писал(a):

Гость|22.01.2017 10:29|

Пенсионерке слишком переплачивают - урезать пенсию вполовину!!!!! Сейчас работающие таких денег не видят голодают с малыми детьми, а эти божьи одуванчики еще и в чулок умудряются сотни тысяч откладывать. Не страна, а позор.

А ты знаешь сколько похороны стоят?И если в год она откладывала по 4 тысячи,тебе бы на отплату интернета не хватило,отключи интернет,и отдай работающим с голодающими детьми

Гость|22.01.2017 11:08|

Это тебе недоплачивают и правильно делают, мозгов у тебя нет "вполовину".

Гость|22.01.2017 11:18|

Гость писал(a):

эти божьи одуванчики
чьи-то матери и отцы. Тебя, идиота, похоже обделили семьёй в своё время. Или ты из тех, кого родители отказались содержать на свою слишком большую пенсию? В любом случае иди работать, свободного времени у тебя слишком много.

Гость|22.01.2017 11:33|

Этой "соцработнице" нужно пальцы на правой руке отрезать..и всем ворам и жуликам проделывать такую процедуру!

Нужно этот закон через Гос.Думу принять-немедленно!

Гость|22.01.2017 11:35|

Таких,которые обкрадывают стариков четвертовать.Ни чести,ни совести!!

Гость|22.01.2017 12:55|

Гость писал(a):

Нужно этот закон через Гос.Думу принять-немедленно!
а там не останутся без пальцев то . есть ли им смысл против себя то . там не только пенсионеров но и всем фигу показывают .

да сейчас и умереть много денег надо --бизнес этот процветает

Гость|22.01.2017 16:58|

Гость писал(a):

Нет детей - есть деньги и нет проблем. Давно подмеченная мною закономерность.
Прежде, чем идти на дело , эту закономерность они учитывают. Имейте хотя бы детей!

Гость|22.01.2017 17:35|

Гость писал(a):

Пенсионерке слишком переплачивают - урезать пенсию вполовину!!!!! Сейчас работающие таких денег не видят голодают
Ты что ли голодаешь, страдалец - завистник до бабушкиных похоронных денег? Сколько ж mudakov то образовалось, которые пенсионерам завидуют! Интернет себе обруби и пиво перестань хлыстать, и накопишь себе свои жалкие сто тыщ.

Гость|22.01.2017 17:46|

Гость писал(a):

Нет детей - есть деньги и нет проблем. Давно подмеченная мною закономерность.
100 тысяч - это не деньги, так, мелочь на чёрный день, если серьёзно заболеть и на неделю не хватит. И где тут сказано, что детей и внуков у бабушки нет?..

Имя: Гость
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