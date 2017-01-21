21.01.2017 | 11:55

На заводе, расположенном в поселке Родниковском Колышлейского района, произошла кража. Злоумышленники разбили окно, влезли в промышленный цех и вынесли 110 метров силового электрического кабеля.

Информация о преступлении поступила в районный отдел полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные установили подозреваемых. Ими оказались двое заводских рабочих в возрасте 24 и 28 лет. Один из мужчин ранее был судим.

«Похищенный кабель изъят. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.