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Криминал | В Колышлейском районе двое заводчан украли 110 метров кабеля

21.01.2017|11:55
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На заводе, расположенном в поселке Родниковском Колышлейского района, произошла кража. Злоумышленники разбили окно, влезли в промышленный цех и вынесли 110 метров силового электрического кабеля.

Информация о преступлении поступила в районный отдел полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные установили подозреваемых. Ими оказались двое заводских рабочих в возрасте 24 и 28 лет. Один из мужчин ранее был судим.

«Похищенный кабель изъят. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|21.01.2017 16:04|

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