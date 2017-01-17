17.01.2017 | 12:08

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Жертвой преступления стал 58-летний житель села Варыпаево Пензенского района. Его тело с травмами головы и конечностей было обнаружено 14 января в собственном доме.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к смерти мужчины причастен его 39-летний знакомый.

«По версии следствия, 12 января подозреваемый со своим приятелем пришли к общему знакомому для распития спиртного. В ходе застолья между ним и хозяином дома произошел конфликт (гость напомнил ему, что несколько дней назад тот избил его деревянной скалкой)», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

Подозреваемый взял металлическую трубу и избил ей хозяина дома. От полученных травм потерпевший скончался.

Предполагаемый злоумышленник задержан, на допросе он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

«Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в СУ СК РФ.