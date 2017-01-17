Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 янв 2017|14:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  63.29  |  $  59.40
 

Криминал | В Пензе пенсионерка лишилась денег при «оформлении доверенности»

17.01.2017|12:54
Печать

Полиция Пензы проводит проверку по факту телефонного мошенничества. Жертвой злоумышленника стала 74-летняя женщина.

Пенсионерка, обратившаяся за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, сообщила, что на ее сотовый телефон позвонил незнакомец и предложил свои услуги по оформлению доверенности для получения денежной выплаты. Злоумышленник попросил женщину подойти к банкомату и выполнить его указания.

«Следуя инструкциям незнакомца, гражданка совершила ряд операций, в результате которых с ее банковской карты были списаны деньги в сумме 25 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, а также принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению мошенничества.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!