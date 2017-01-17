17.01.2017 | 12:54

Полиция Пензы проводит проверку по факту телефонного мошенничества. Жертвой злоумышленника стала 74-летняя женщина.

Пенсионерка, обратившаяся за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, сообщила, что на ее сотовый телефон позвонил незнакомец и предложил свои услуги по оформлению доверенности для получения денежной выплаты. Злоумышленник попросил женщину подойти к банкомату и выполнить его указания.

«Следуя инструкциям незнакомца, гражданка совершила ряд операций, в результате которых с ее банковской карты были списаны деньги в сумме 25 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, а также принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению мошенничества.