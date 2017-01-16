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Криминал | Жительница Лопатина перевела себе на карту деньги с найденного телефона

16.01.2017|13:46
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В полицию Лопатинского района 61-летний мужчина обратился с заявлением о краже денег. Пенсионер сообщил, что с его банковской карты было списано шесть тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска при проверке заявления установили подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 44-летняя жительница села Лопатино.

«Предварительно установлено, что она обнаружила утерянный заявителем сотовый телефон, к номеру которого была подключена услуга «Мобильный банк», и с его помощью перевела указанную сумму на свою банковскую карту», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Женщина призналась в совершении преступления. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи.

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