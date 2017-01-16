16.01.2017 | 13:46

В полицию Лопатинского района 61-летний мужчина обратился с заявлением о краже денег. Пенсионер сообщил, что с его банковской карты было списано шесть тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска при проверке заявления установили подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 44-летняя жительница села Лопатино.

«Предварительно установлено, что она обнаружила утерянный заявителем сотовый телефон, к номеру которого была подключена услуга «Мобильный банк», и с его помощью перевела указанную сумму на свою банковскую карту», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Женщина призналась в совершении преступления. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи.