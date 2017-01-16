16.01.2017 | 14:43

Никольский районный суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, который избил двоих собутыльников. Один из них в результате побоев скончался.

Преступление произошло в апреле 2016 года в городе Никольске. Осужденный, находясь в доме 80-летнего мужчины на улице Евлейка, распивал спиртные напитки в компании из нескольких человек.

Между ним и хозяином жилища вспыхнула ссора, во время которой гость нанес своему оппоненту не менее 17 ударов руками, ногами и деревянной доской по различным частям тела.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

«В процессе избиения пенсионера осужденный руками, ногами и деревянной доской нанес также еще одному гражданину не менее 14 ударов, в результате чего причинил последнему средней тяжести вред здоровью, вызвавший длительное расстройство здоровья», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

Злоумышленник по решению суда проведет в колонии строгого режима восемь лет.