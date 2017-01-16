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Криминал | Житель Никольска осужден за избиение пенсионера до смерти

16.01.2017|14:43
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Никольский районный суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, который избил двоих собутыльников. Один из них в результате побоев скончался.

Преступление произошло в апреле 2016 года в городе Никольске. Осужденный, находясь в доме 80-летнего мужчины на улице Евлейка, распивал спиртные напитки в компании из нескольких человек.

Между ним и хозяином жилища вспыхнула ссора, во время которой гость нанес своему оппоненту не менее 17 ударов руками, ногами и деревянной доской по различным частям тела.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

«В процессе избиения пенсионера осужденный руками, ногами и деревянной доской нанес также еще одному гражданину не менее 14 ударов, в результате чего причинил последнему средней тяжести вред здоровью, вызвавший длительное расстройство здоровья», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

Злоумышленник по решению суда проведет в колонии строгого режима восемь лет.

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Гость|16.01.2017 15:38|

Второго чудом не добил, а получил только Восемь лет!!!!! Через лет 5 выпустят. Человеческая жизнь в России ничего не стоит.

Имя: Гость
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