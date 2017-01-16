16.01.2017 | 10:39

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти 29-летней жительницы Ленинского района. Тело было обнаружено в ее квартире еще 30 декабря, однако задержать подозреваемого в совершении преступления - 47-летнего мужчину - удалось лишь спустя некоторое время.

«Как следует из показаний обвиняемого, он состоял с погибшей в близких отношениях. Вечером 30 декабря между ним и потерпевшей произошла ссора, мужчина руками и ногами нанес сожительнице удары в область головы и тела», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

В момент конфликта оба находились в состоянии алкогольного опьянения. После избиения женщина умерла, а злоумышленник скрылся.

Оперативно-разыскные мероприятия, проведенные следователями и сотрудниками полиции, позволили установить: он был на территории Пензы. Его задержали.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», - добавили в СУ СК РФ.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) продолжается.