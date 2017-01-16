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Криминал | В Лунинском районе обнаружены сомнительные мясные полуфабрикаты

16.01.2017|10:43
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В селе Большой Вьяс Лунинского района при внеплановой выездной проверке продуктового магазина, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства.

Мясные замороженные полуфабрикаты (пельмени в ассортименте, блинчики с мясом и прочее) весом более 21 килограмма продавались без обязательных сопроводительных документов, которые подтверждают качество и безопасность товара. Также остается неподтвержденным благополучие места производства и выпуска мясных заготовок.

«Продавец, в чьи должностные обязанности входит заготовка (приемка) товара, поступающего на реализацию в магазин, и контроль за наличием полного пакета сопроводительной документации, в том числе ветеринарных документов, допустил административное правонарушение», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

С предпринимателем и его работником была проведена разъяснительная беседа о правилах оборота животноводческой продукции.

«Кроме того, продавцу магазина назначен штраф в размере 500 рублей», - добавила Лариса Якушкина.

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