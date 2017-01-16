16.01.2017 | 09:12

22-летняя жительница Нижнего Ломова обратилась в полицию с заявлением о краже денег. По словам молодой женщины, у нее похитили 3 500 рублей из лежавшего на подоконнике кошелька.

Преступление было совершено на улице Островского. Вор дотянулся до кошелька через незакрытое окно кухни на первом этаже.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В итоге сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции выяснили, что к совершению преступления причастен 21-летний местный житель, привлекавшийся к уголовной ответственности.

Молодой человек признался в содеянном. По факту кражи возбудили уголовное дело.