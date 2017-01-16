Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|16 янв 2017|09:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-9oC
Завтра | Облачно |
  63.12  |  $  59.37
 

Криминал | У жительницы Нижнего Ломова украли деньги через открытое окно на кухне

16.01.2017|09:12
Печать

22-летняя жительница Нижнего Ломова обратилась в полицию с заявлением о краже денег. По словам молодой женщины, у нее похитили 3 500 рублей из лежавшего на подоконнике кошелька.

Преступление было совершено на улице Островского. Вор дотянулся до кошелька через незакрытое окно кухни на первом этаже.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В итоге сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции выяснили, что к совершению преступления причастен 21-летний местный житель, привлекавшийся к уголовной ответственности.

Молодой человек признался в содеянном. По факту кражи возбудили уголовное дело.

0
0
0
0
Гость|16.01.2017 09:33|

А у 33-летнего жителя Лопатино украли погнутую кочергу из открытого сарая — на месте происшествия работают 4 сотрудника следственных органов, включая 3 собак, одна единица техники. Пензаинформ следит за развитием событий

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!