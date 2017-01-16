22-летняя жительница Нижнего Ломова обратилась в полицию с заявлением о краже денег. По словам молодой женщины, у нее похитили 3 500 рублей из лежавшего на подоконнике кошелька.
Преступление было совершено на улице Островского. Вор дотянулся до кошелька через незакрытое окно кухни на первом этаже.
«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
В итоге сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции выяснили, что к совершению преступления причастен 21-летний местный житель, привлекавшийся к уголовной ответственности.
Молодой человек признался в содеянном. По факту кражи возбудили уголовное дело.
А у 33-летнего жителя Лопатино украли погнутую кочергу из открытого сарая — на месте происшествия работают 4 сотрудника следственных органов, включая 3 собак, одна единица техники. Пензаинформ следит за развитием событий