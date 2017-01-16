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Криминал | Суд приговорил виновника смертельного ДТП к четырем годам заключения

16.01.2017|16:05
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Служители Фемиды областной инстанции не нашли оснований смягчить наказание виновнику ДТП, в котором погиб человек. Мужчина не согласился с приговором Городищенского районного суда и подал апелляционную жалобу.

Авария случилась в октябре 2015 года. По версии следствия, водитель сел за руль пьяным. В машине находился пассажир. Друзья поехали по трассе, водитель не справился с управлением. В результате легковушка слетела в кювет и врезалась в столб, погиб пассажир. Кроме того, село Архангельское Городищенского района на время осталось без света.

«На судебном заседании гражданин свою вину не признал. Он пояснил, что в день аварии приехал в Чаадаевку, где выпил, а потом сел на переднее пассажирское сиденье. После этого мужчина якобы ничего не помнит, очнулся только в машине скорой помощи. Он заявил, что не управлял автомобилем», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Но все доказательства говорили об обратном, и суд счел мужчину виновным.

«Его приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управлять транспортным средством на два года», - уточнила Наталья Быченкова.

Сын и дочь погибшего подали гражданские иски. В качестве возмещения морального вреда они получат по 280 тысяч рублей.

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