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Криминал | Двое пензенцев украли парфюм из распределительного центра «Магнита»

16.01.2017|12:04
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Сотрудники правоохранительных органов Пензенского района проводят проверку по факту кражи, которая была совершена в распределительном центре АО «Магнит» в селе Саловка.

«В полицию обратился с заявлением представитель службы безопасности торговой организации. По его словам, при разгрузке товара с автомобиля двое работников похитили три флакона туалетной воды», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, подтвердила предположение заявителя. Личности подозреваемых были установлена. Ими оказались двое жителей Пензы в возрасте 23 и 25 лет.

На допросе молодые люди признались в содеянном. Похищенная туалетная вода была изъята. В ближайшее время по факту кражи будет принято процессуальное решение.

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