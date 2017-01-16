16.01.2017 | 12:04

Сотрудники правоохранительных органов Пензенского района проводят проверку по факту кражи, которая была совершена в распределительном центре АО «Магнит» в селе Саловка.

«В полицию обратился с заявлением представитель службы безопасности торговой организации. По его словам, при разгрузке товара с автомобиля двое работников похитили три флакона туалетной воды», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, подтвердила предположение заявителя. Личности подозреваемых были установлена. Ими оказались двое жителей Пензы в возрасте 23 и 25 лет.

На допросе молодые люди признались в содеянном. Похищенная туалетная вода была изъята. В ближайшее время по факту кражи будет принято процессуальное решение.