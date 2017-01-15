15.01.2017 | 11:32

Сотрудники правоохранительных органов Нижнеломовского района задержали подозреваемого в краже. Преступление было совершено в селе Кувак-Никольском.

«В полицию обратился с заявлением 27-летний гражданин. Он сообщил, что после ухода из дома знакомого обнаружил пропажу смартфона, а также денег - 10 евро и 1 доллара США», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили: к краже действительно причастен знакомый жертвы - 40-летний житель Спасского района, уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

На допросе подозреваемый сознался в содеянном. Похищенное было изъято.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - резюмировали в УМВД.