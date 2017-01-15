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Криминал | Новый знакомый украл у пензячки кольцо и серьги с бриллиантами

15.01.2017|11:45
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Пензячка пригласила к себе домой мужчину, с которым несколькими часами ранее встретилась в баре. Тот пришел, но последствия знакомства оказались неприятными.

«Когда я проснулась, ничего не могла вспомнить. Вскоре обнаружила пропажу кольца с изумрудами и бриллиантами, а также сережек с бриллиантами. Эти изделия были мне очень дороги. Кроме того, исчезли деньги - 30 тысяч рублей», - рассказала потерпевшая.

«Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установлен подозреваемый в краже. Им оказался 25-летний житель Пензы. Он был доставлен в отдел полиции, где признался в совершении преступления», - сообщил следователь отдела № 5 СУ УМВД России по г. Пензе Евгений Рожков.

Ювелирные украшения у мужчины изъяли. После экспертизы их возвратят владелице.

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Гость|15.01.2017 12:14|

penzainform.ru писал(a):

Когда я проснулась, ничего не могла вспомнить. Вскоре обнаружила пропажу кольца с изумрудами и бриллиантами, а также сережек с бриллиантами. Эти изделия были мне очень дороги. Кроме того, исчезли деньги - 30 тысяч рублей»,
За удовольствие надо платить.

Гость|15.01.2017 12:16|

Это не знакомый, а очередной прохожий.

Гость|15.01.2017 12:18|

А что, она сама ему это все подарить не могла? Она просто должна была это сделать! Тоже не женщина!

Гость|15.01.2017 12:20|

Некрасиво поступила...

Имя: Гость
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