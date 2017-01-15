15.01.2017 | 11:45

Пензячка пригласила к себе домой мужчину, с которым несколькими часами ранее встретилась в баре. Тот пришел, но последствия знакомства оказались неприятными.

«Когда я проснулась, ничего не могла вспомнить. Вскоре обнаружила пропажу кольца с изумрудами и бриллиантами, а также сережек с бриллиантами. Эти изделия были мне очень дороги. Кроме того, исчезли деньги - 30 тысяч рублей», - рассказала потерпевшая.

«Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установлен подозреваемый в краже. Им оказался 25-летний житель Пензы. Он был доставлен в отдел полиции, где признался в совершении преступления», - сообщил следователь отдела № 5 СУ УМВД России по г. Пензе Евгений Рожков.

Ювелирные украшения у мужчины изъяли. После экспертизы их возвратят владелице.