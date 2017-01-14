14.01.2017 | 17:25

Трое жителей Каменки в помещении на территории мечети напечатали 500-рублевые купюры, а потом начали их сбывать. Подделки получились весьма похожими на настоящие, во всяком случае, потом фальшивые денежные знаки находили в магазинах и аптеках разных районов.

В ходе следствия удалось доказать сбыт трех пятисотрублевок: мужчины приобрели на них игрушки и две емкости со стеклоочищающей жидкостью.

«При совершении покупок злоумышленники расплачивались поддельными купюрами, а сдачу получали подлинными. Когда их задержали полицейские, оставшиеся у мужчин подделки изъяли», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

На тот момент в карманах жителей Каменки нашли только 35 банкнот. Доказано, что всего они изготовили не меньше 108 таких купюр.

«Про ходатайству подсудимых дело было рассмотрено в особом порядке. Суд учел смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих», - уточнила Наталья Быченкова.

В результате тот, кто печатал подделки, получил два года лишения свободы, а сбывавшие их, - два с половиной и два года и два месяца. Отбывать наказание мужчины будут в колонии общего режима.