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Криминал | В Кузнецке гражданин Узбекистана пытался дать взятку инспектору ДПС

14.01.2017|10:01
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25-летнего гражданина Республики Узбекистан ждет скамья подсудимых за попытку дать взятку инспектору ДПС.

Преступление было совершено в Кузнецке. 4 декабря прошлого года молодой человек, задержанный за нарушение миграционного законодательства, в патрульной машине вложил две купюры по тысяче рублей в свой паспорт и протянул инспектору, надеясь, что тот прекратит дальнейшее разбирательство.

Инспектор взятку не принял и вернул мигранту паспорт с деньгами. Однако тот был настойчив и вновь попытался вручить свой документ и купюры стражу порядка. На этот раз полицейский сообщил о происходящем в дежурную часть.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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