13.01.2017 | 13:32

Суд признал виновным 34-летнего жителя Каменки, убившего своего знакомого.

Преступление произошло 27 сентября 2016 года. В квартире на улице Коммунистической компания знакомых употребляла спиртные напитки. По предварительным данным, во время застолья 34-летний мужчина стал оказывать знаки внимания одной из девушек.

Хозяину жилища это не понравилось, и он вызвал гостя на улицу поговорить. Там между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого потерпевший толкнул оппонента. Тот упал, а затем сходил к своей машине, припаркованной неподалеку, взял оттуда раскладной нож и ударил им обидчика в область грудной клетки. После этого злоумышленник на своей машине скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан сотрудниками полиции.

Потерпевший смог вернуться в квартиру, где от полученных телесных повреждений скончался.

«Каменский городской суд Пензенской области признал гражданина виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе суда.