Пензенский областной суд оставил без изменения приговор жителю Городищенского района, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Вечером 26 октября 2015 года мужчина, будучи пьяным, сел за руль автомобиля «Лада-111730».
«Вместе с пассажиром он двигался по федеральной автодороге, пролегающей по улице Ленина, в село Архангельское Городищенского района. Не справившись с управлением, осужденный выехал на обочину, после чего автомашина упала в кювет, где произошло ее опрокидывание и столкновение со световой опорой, расположенной напротив одного из жилых домов», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.
В результате 52-летний пассажир автомобиля скончался на месте ДТП.
На судебном заседании гражданин не признал свою вину, представив свою версию развития событий: в тот день он заехал за потерпевшим в село Павло-Куракино, чтобы вместе отправиться в гости в Чаадаевку. Там они пили спиртное, после чего осужденный вышел на улицу, сел на переднее пассажирское сиденье своего автомобиля и уснул, а очнулся в скорой помощи.
Однако причастность его к совершению преступления была доказана материалами уголовного дела.
При назначении наказания учтено, что мужчина ранее не был судим, положительно характеризуется по месту жительства и работы (трактористом), а также имеет на иждивении малолетнего ребенка.
В итоге виновника ДТП приговорили к четырем годам в колонии-поселении, лишив его права управлять транспортными средствами в течение двух лет.
Кроме того, удовлетворены иски потерпевших – сына и дочери погибшего: в их пользу взыскана компенсация морального вреда (280 000 рублей каждому).
Областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу осужденного, оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу.