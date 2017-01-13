13.01.2017 | 12:15

Пензенский областной суд оставил без изменения приговор жителю Городищенского района, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Вечером 26 октября 2015 года мужчина, будучи пьяным, сел за руль автомобиля «Лада-111730».

«Вместе с пассажиром он двигался по федеральной автодороге, пролегающей по улице Ленина, в село Архангельское Городищенского района. Не справившись с управлением, осужденный выехал на обочину, после чего автомашина упала в кювет, где произошло ее опрокидывание и столкновение со световой опорой, расположенной напротив одного из жилых домов», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

В результате 52-летний пассажир автомобиля скончался на месте ДТП.

На судебном заседании гражданин не признал свою вину, представив свою версию развития событий: в тот день он заехал за потерпевшим в село Павло-Куракино, чтобы вместе отправиться в гости в Чаадаевку. Там они пили спиртное, после чего осужденный вышел на улицу, сел на переднее пассажирское сиденье своего автомобиля и уснул, а очнулся в скорой помощи.

Однако причастность его к совершению преступления была доказана материалами уголовного дела.

При назначении наказания учтено, что мужчина ранее не был судим, положительно характеризуется по месту жительства и работы (трактористом), а также имеет на иждивении малолетнего ребенка.

В итоге виновника ДТП приговорили к четырем годам в колонии-поселении, лишив его права управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Кроме того, удовлетворены иски потерпевших – сына и дочери погибшего: в их пользу взыскана компенсация морального вреда (280 000 рублей каждому).

Областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу осужденного, оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу.