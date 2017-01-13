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Криминал | В Пензе 25-летняя женщина украла ткань из торгового центра

13.01.2017|16:40
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Камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестная женщина несколько раз прошла от торгового центра до автостоянки. Подозрений ни у кого не вызвала. Недостачу работники магазина тканей заметили только в конце дня. Не хватало товара на сумму 10 тысяч рублей. Личность дамы, запечатленной на видео, установили.

«Она решила воспользоваться тем, что продавец отлучилась, и совершила кражу», - уточнил старший дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Владимир Клишин.

25-летняя задержанная рассказала, что похищать товар не собиралась. Случайно вышло.

«Ткань лежала прямо у двери. Не знаю, что меня заставило ее взять. Я до этого никогда не воровала», - рассказала она.

Свою вину задержанная не отрицала.

«Я очень сильно раскаиваюсь. Мне стыдно перед полицейскими и продавцами. Я больше так не буду», - заверила женщина.

Степень прощения определит суд. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.

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Гость|13.01.2017 19:05|

До 2 лет тюрьмы. А некоторые миллионами воруют и ничего. Тем более женщина раскаивается и просит прощения.

Имя: Гость
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