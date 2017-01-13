13.01.2017 | 09:25

37-летний житель села Кривошеевка Нижнеломовского района лишился около 750 килограммов лома черных и цветных металлов. Обнаружив пропажу, он обратился за помощью к полицейским.

Прибыв на место, представители правоохранительных органов провели обход граждан, чтобы найти возможных свидетелей преступления.

«Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 21-летнего местного жителя», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Молодой человек, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в краже.

По данному факту полицейские проводят проверку.