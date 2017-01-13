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Криминал | У жителя Нижнеломовского района украли около 750 кг металлолома

13.01.2017|09:25
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37-летний житель села Кривошеевка Нижнеломовского района лишился около 750 килограммов лома черных и цветных металлов. Обнаружив пропажу, он обратился за помощью к полицейским.

Прибыв на место, представители правоохранительных органов провели обход граждан, чтобы найти возможных свидетелей преступления.

«Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 21-летнего местного жителя», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Молодой человек, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в краже.

По данному факту полицейские проводят проверку.

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