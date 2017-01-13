37-летний житель села Кривошеевка Нижнеломовского района лишился около 750 килограммов лома черных и цветных металлов. Обнаружив пропажу, он обратился за помощью к полицейским.
Прибыв на место, представители правоохранительных органов провели обход граждан, чтобы найти возможных свидетелей преступления.
«Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 21-летнего местного жителя», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Молодой человек, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в краже.
По данному факту полицейские проводят проверку.