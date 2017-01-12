12.01.2017 | 09:53

В Кузнецке возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы, до смерти забившей 55-летнего бывшего супруга скалкой.

По данным следствия, обвиняемая и жертва (после развода они продолжали жить вместе) систематически ссорились из-за того, что мужчина злоупотреблял алкогольными напитками. Вечером 31 декабря 2016 года произошел очередной конфликт.

Женщина, не выдержав оскорблений со стороны бывшего мужа, нанесла ему деревянной скалкой не менее 13 ударов по голове. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший через несколько дней скончался.

«Обвиняемая полностью признала вину. По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) продолжается.