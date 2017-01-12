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Криминал | Зареченцу грозит до двух лет лишения свободы за избиение родителей

12.01.2017|10:25
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32-летний житель Заречного подозревается в избиении своих родителей. Мужчину разозлило, что мать и отец не дали ему денег на алкоголь.

Вечером 3 января зареченец взял у матери 500 рублей на покупку спиртного, а позже потребовал еще тысячу, на что женщина ответила отказом.

Тогда сын набросился на мать с кулаками, нанося ей удары по лицу и рукам. Попытавшийся заступиться за супругу отец обвиняемого был также избит. Кроме того, отпрыск начал душить его, угрожая расправой. Женщина смогла вызвать полицию, благодаря этому трагедии удалось избежать.

«Теперь ранее судимому зареченцу грозит до двух лет лишения свободы за нанесение побоев. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела и по факту угрозы убийством отцу», - сообщается на информационном портале «Заречье сегодня».

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку по данному факту.

Напомним: в тот же день в Каменском районе 52-летний мужчина до смерти избил свою 80-летнюю мать из-за замечания женщины по поводу злоупотребления спиртными напитками.

Ранее 24-летний житель Пензы был задержан по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью матери. Во время ссоры мужчина избил женщину руками, ногами и шваброй, а затем ударил ножом. Пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение больницы.

Сотрудники пензенских правоохранительных органов также проводят проверку по факту инцидента, в результате которого серьезно пострадала 86-летняя жительница улицы Аустрина. Пенсионерку госпитализировали с переломом шейки бедра. По подозрению в избиении женщины задержали ее 49-летнего сына.

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Гость|12.01.2017 10:49|

Повесить его у проходной на первой сосне . Чтобы всем видно было .

Гость|12.01.2017 10:58|

penzainform.ru писал(a):

Мужчину разозлило, что мать и отец не дали ему денег на алкоголь.
Вот почему у меня нет детей, и добровольно не надо. Мои умные дети вряд ли бы приложились к рюмке, генетика не та, но вот несчастными бы точно были.

Гость|12.01.2017 11:04|

penzainform.ru писал(a):

Напомним: в тот же день в Каменском районе 52-летний мужчина до смерти избил свою 80-летнюю мать из-за замечания женщины по поводу злоупотребления спиртными напитками.
Видимо мало завезли акцизного.

Гость|12.01.2017 11:06|

Гость писал(a):

Вот почему у меня нет детей,
Тебе и не надо, пройдет совсем немного времени и от тебя останется тачка навоза. азеры поселятся в твоей квартире.

Гость|12.01.2017 11:07|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Вот почему у меня нет детей,
Тебе и не надо, пройдет совсем немного времени и от тебя останется тачка навоза. азеры поселятся в твоей квартире.
Не переживай так за меня, сам-а роди, а то работать некому.

Гость|12.01.2017 11:08|

Гость писал(a):

Тебе и не надо, пройдет совсем немного времени и от тебя останется тачка навоза. азеры поселятся в твоей квартире.
Гость писал(a):
Тебе и не надо, пройдет совсем немного времени и от тебя останется тачка навоза. азеры поселятся в твоей квартире.
Думаешь от тебя не останется? Или на тебя азеров не хватит? И почему именно азеры - ксенофобия? Обычно китайцами пугают

Гость|12.01.2017 11:10|

Гость писал(a):

Не переживай так за меня, сам-а роди, а то работать некому.
Сама это ты.

Гость|12.01.2017 11:11|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Не переживай так за меня, сам-а роди, а то работать некому.
Сама это ты.
Угадал.

Гость|12.01.2017 11:12|

Говорят любил соль-лизунец, передозил похоже.

Гость|12.01.2017 11:13|

Гость писал(a):

Думаешь от тебя не останется?
Мое тело кремируют. Не пугаю, а смотрю на реальность. Завозили в Пензу дагов и азеров, а не китайцев. Так ШТА.

Гость|12.01.2017 11:15|

penzainform.ru писал(a):

о время ссоры мужчина избил женщину руками, ногами и шваброй, а затем ударил ножом.
С акцизного так не может быть, только с паленки или боярышника.

Гость|12.01.2017 11:18|

Вот кто.кто,кто..кружку воды на старости падаст,любимое выражение женщин. А подавать то пожизненно получается надо деткам,не то детки могут сильно,сильно разозлиться.

Гость|12.01.2017 11:19|

Гость писал(a):

любимое выражение женщин
не способных думать своей головой

Гость|12.01.2017 11:20|

Гость писал(a):

С акцизного так не может быть,
Смотря какая доза и срок принятия.. нечесть то-же разгуляется,что и от бояра.

Имя: Гость
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