12.01.2017 | 10:25

32-летний житель Заречного подозревается в избиении своих родителей. Мужчину разозлило, что мать и отец не дали ему денег на алкоголь.

Вечером 3 января зареченец взял у матери 500 рублей на покупку спиртного, а позже потребовал еще тысячу, на что женщина ответила отказом.

Тогда сын набросился на мать с кулаками, нанося ей удары по лицу и рукам. Попытавшийся заступиться за супругу отец обвиняемого был также избит. Кроме того, отпрыск начал душить его, угрожая расправой. Женщина смогла вызвать полицию, благодаря этому трагедии удалось избежать.

«Теперь ранее судимому зареченцу грозит до двух лет лишения свободы за нанесение побоев. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела и по факту угрозы убийством отцу», - сообщается на информационном портале «Заречье сегодня».

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку по данному факту.

Напомним: в тот же день в Каменском районе 52-летний мужчина до смерти избил свою 80-летнюю мать из-за замечания женщины по поводу злоупотребления спиртными напитками.

Ранее 24-летний житель Пензы был задержан по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью матери. Во время ссоры мужчина избил женщину руками, ногами и шваброй, а затем ударил ножом. Пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение больницы.

Сотрудники пензенских правоохранительных органов также проводят проверку по факту инцидента, в результате которого серьезно пострадала 86-летняя жительница улицы Аустрина. Пенсионерку госпитализировали с переломом шейки бедра. По подозрению в избиении женщины задержали ее 49-летнего сына.