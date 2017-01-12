12.01.2017 | 09:38

В Пензе разыскивается неизвестный мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Он демонстрировал ребенку половые органы. Инцидент произошел 8 декабря 2016 года на первом этаже многоквартирного дома на улице 8 Марта.

По показаниям девочки был составлен фоторобот предполагаемого злоумышленника, а также его словесный портрет. На вид ему около 35-37 лет, рост 165 см, телосложение среднее, нос большой с горбинкой, лицо маленькое, щеки впалые. Короткая стрижка, на лице была небольшая светлая щетина.

В момент преступления мужчина был одет в серую куртку без капюшона, темные штаны и серую шапку с отворотом (сбоку на ней имелся светло-серый квадрат с английской надписью большими черными буквами). В правой руке он держал голубой пакет с цветами красного и желтого цветов.

«Следствие обращается ко всем, кому известна личность указанного мужчины либо место его нахождения, с просьбой сообщить об этом по телефонам: (8412) 36-13-16, 36-17-02 либо 02», - призвали жителей региона представители СУ СК РФ.

Кроме того, родителей просят более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра, регулярно проводить беседы о недопустимости поездок в лифтах с незнакомыми людьми и необходимости незамедлительно сообщать взрослым о противоправных действиях.

«Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь и здоровье ребенка», - подчеркнули в СУ СК РФ.