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Криминал | В Пензе ищут мужчину, показавшего половые органы 11-летней девочке

12.01.2017|09:38
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В Пензе разыскивается неизвестный мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Он демонстрировал ребенку половые органы. Инцидент произошел 8 декабря 2016 года на первом этаже многоквартирного дома на улице 8 Марта.

По показаниям девочки был составлен фоторобот предполагаемого злоумышленника, а также его словесный портрет. На вид ему около 35-37 лет, рост 165 см, телосложение среднее, нос большой с горбинкой, лицо маленькое, щеки впалые. Короткая стрижка, на лице была небольшая светлая щетина.

В момент преступления мужчина был одет в серую куртку без капюшона, темные штаны и серую шапку с отворотом (сбоку на ней имелся светло-серый квадрат с английской надписью большими черными буквами). В правой руке он держал голубой пакет с цветами красного и желтого цветов.

«Следствие обращается ко всем, кому известна личность указанного мужчины либо место его нахождения, с просьбой сообщить об этом по телефонам: (8412) 36-13-16, 36-17-02 либо 02», - призвали жителей региона представители СУ СК РФ.

Кроме того, родителей просят более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра, регулярно проводить беседы о недопустимости поездок в лифтах с незнакомыми людьми и необходимости незамедлительно сообщать взрослым о противоправных действиях.

«Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь и здоровье ребенка», - подчеркнули в СУ СК РФ.

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Гость|12.01.2017 09:44|

Вот сука ,тварь,урод

Гость|12.01.2017 09:44|

и сильно он ругался на неё?

Гость|12.01.2017 09:50|

penzainform.ru писал(a):

В правой руке он держал голубой пакет с цветами красного и желтого цветов.
Романтик, епт...

Гость|12.01.2017 09:50|

penzainform.ru писал(a):

Он демонстрировал ребенку половые органы.
Причём тут "ругался"?!

Гость|12.01.2017 09:53|

Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav

Гость|12.01.2017 09:54|

а ребенок 11 лет может определить возраст взрослого?????

Гость|12.01.2017 10:05|

Какое милое лицо нарисовано

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