12.01.2017 | 16:20

23 тысяч рублей и 105 долларов недосчиталась 40-летняя жительница Пензы, проводив ночного гостя - 26-летнего молодого человека, ранее судимого, с которым она вместе распивала спиртное. Кроме того, у хозяйки квартиры пропали золотые серьги.

Лишившаяся сбережений горожанка обратилась в полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска провели ряд мероприятий и задержали подозреваемого.

Парень, с которым женщина устроила застолье, признался: покидая гостеприимный дом, он прихватил деньги и украшения. Наличные пензенец успел потратить, а вот серьги стражи порядка у него изъяли.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.