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Криминал | 26-летний пензенец украл у 40-летней собутыльницы деньги и серьги

12.01.2017|16:20
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23 тысяч рублей и 105 долларов недосчиталась 40-летняя жительница Пензы, проводив ночного гостя - 26-летнего молодого человека, ранее судимого, с которым она вместе распивала спиртное. Кроме того, у хозяйки квартиры пропали золотые серьги.

Лишившаяся сбережений горожанка обратилась в полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска провели ряд мероприятий и задержали подозреваемого.

Парень, с которым женщина устроила застолье, признался: покидая гостеприимный дом, он прихватил деньги и украшения. Наличные пензенец успел потратить, а вот серьги стражи порядка у него изъяли.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|12.01.2017 16:36|

26-летний мог бы найти себе собутыльницу помоложе и побогаче

Гость|12.01.2017 16:39|

Гость писал(a):

26-летний мог бы найти себе собутыльницу помоложе и побогаче
Хрен ровесников не ищет

Гость|12.01.2017 16:43|

26 лет и уже алкаш. И в данном случае не "хрен", а желание выпить. Да и кому "помоложе и побогаче" он сдался!

Гость|12.01.2017 17:01|

Могла бы и не заявлять. Парнишка старался всю ночь, труд должен быть оплачиваемый.

Гость|12.01.2017 17:04|

Какой там труд, он сам небось рад был, что хоть такая то дала. Молодые и красивые небось такого и не подпускают.

Гость|12.01.2017 17:12|

Да таких халявшиков развелось уйма. Женщины не ведитесь.

Имя: Гость
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