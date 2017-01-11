В Заречном возбуждено уголовное дело по факту кражи, жертвой которой стал 31-летний мужчина.
Обратившись в полицию, мужчина рассказал, что из его квартиры, где он накануне отдыхал со своей 38-летней знакомой, были похищены три тысячи рублей.
Деньги лежали в кошельке. О пропаже мужчина узнал, когда отправился в магазин.
«Задержанная женщина в краже призналась, рассказав, что деньги потратила на погашение кредита. Ей грозит до двух лет лишения свободы», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на сотрудников межрайонного отдела МВД по ЗАТО Заречный.
Вот ка это всё таки по зареченски,по првославному.культурно в общем.