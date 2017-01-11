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Криминал | Жительница Заречного обокрала знакомого, чтобы погасить кредит

11.01.2017|09:57
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В Заречном возбуждено уголовное дело по факту кражи, жертвой которой стал 31-летний мужчина.

Обратившись в полицию, мужчина рассказал, что из его квартиры, где он накануне отдыхал со своей 38-летней знакомой, были похищены три тысячи рублей.

Деньги лежали в кошельке. О пропаже мужчина узнал, когда отправился в магазин.

«Задержанная женщина в краже призналась, рассказав, что деньги потратила на погашение кредита. Ей грозит до двух лет лишения свободы», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на сотрудников межрайонного отдела МВД по ЗАТО Заречный.

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Гость|11.01.2017 10:17|

Вот ка это всё таки по зареченски,по првославному.культурно в общем.

Гость|11.01.2017 10:20|

Наверное решила проблему где жить ибо теперь за долги квартиру отберут в тюрьме не наулице.

Имя: Гость
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