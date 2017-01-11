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Криминал | В Городищенском районе пенсионерка лишилась денег при «спасении» брата

11.01.2017|10:59
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70-летняя жительница Городищенского района обратилась за помощью в полицию. Как сообщила пенсионерка, на ее сотовый телефон позвонил неизвестный и голосом, похожим на голос брата, который проживает в Ставропольском крае, сказал, что он задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Для освобождения родственника от ответственности необходимо было переслать 15 тысяч рублей на счет абонентского номера телефона.

«Следуя инструкциям звонившего, гражданка перевела 3 000 рублей по указанным реквизитам, после чего перезвонила брату. Тот сказал, что находится дома и инспекторы ДПС его не задерживали», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские по факту мошенничества проводят проверку и принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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