11.01.2017 | 10:59

70-летняя жительница Городищенского района обратилась за помощью в полицию. Как сообщила пенсионерка, на ее сотовый телефон позвонил неизвестный и голосом, похожим на голос брата, который проживает в Ставропольском крае, сказал, что он задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Для освобождения родственника от ответственности необходимо было переслать 15 тысяч рублей на счет абонентского номера телефона.

«Следуя инструкциям звонившего, гражданка перевела 3 000 рублей по указанным реквизитам, после чего перезвонила брату. Тот сказал, что находится дома и инспекторы ДПС его не задерживали», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские по факту мошенничества проводят проверку и принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.