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Криминал | Пензенец украл у случайной знакомой монитор и клавиатуру

11.01.2017|16:28
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После застолья жительница Пензы обнаружила пропажу монитора, системного блока, колонок, клавиатуры, компьютерной мыши и роутера.

«От потерпевшей была получена информация, что она ранее употребляла спиртные напитки с новым знакомым Геннадием, недавно освободившимся из мест лишения свободы», - сообщил начальник отдела № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.

Геннадия быстро нашли, проверив данные исправительных учреждений. В содеянном подозреваемый сознался.

«Я был пьяный, ничего не соображал», - пояснил он.

Мужчина рассказал, что вернуться к случайной знакомой решил, как только она попросила его уйти. Ему сразу приглянулся ее компьютер. Подозреваемый дождался, когда женщина отправится по своим делам, и проник в квартиру, располагающуюся на первом этаже пятиэтажного дома, через окно.

«Он сложил имущество в сумку, после чего вылез в окно. Украденное продал неизвестному мужчине за 1 500 рублей», - уточнил Николай Миронов.

Теперь бывшему заключенному снова придется отправиться за решетку на срок до шести лет.

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Гость|11.01.2017 18:26|

Алкаш

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