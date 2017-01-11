11.01.2017 | 14:29

Кузнецкий предприниматель обратился в полицию с заявлением, в котором сообщил, что ночью злоумышленник забрался в торговый центр на улице Белинского, откуда украл одежду с двух манекенов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции во время оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 18-летнего местного жителя.

Юноша признался в том, что им были украдены куртка, спортивные брюки и джинсы.

«Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.