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Криминал | 18-летний кузнечанин подозревается в краже одежды с манекенов

11.01.2017|14:29
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Кузнецкий предприниматель обратился в полицию с заявлением, в котором сообщил, что ночью злоумышленник забрался в торговый центр на улице Белинского, откуда украл одежду с двух манекенов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции во время оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 18-летнего местного жителя.

Юноша признался в том, что им были украдены куртка, спортивные брюки и джинсы.

«Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|11.01.2017 14:48|

стоп...а почему эти манекены в одежде ???)

Гость|11.01.2017 15:00|

Жаль что не успел погонять в новых шмотках

Гость|11.01.2017 15:41|

Ну в наказание и отработает... манекеном.

Гость|11.01.2017 15:43|

Ну вот даже осуждать этого мальчика не хочется...

Имя: Гость
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