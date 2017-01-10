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Криминал | Житель Пензы украл две бутылки коньяка из магазина на Западной Поляне

10.01.2017|16:32
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Падкий на спиртное житель Пензы не стал рисковать приобретением его в непроверенном месте и зашел в супермаркет на Западной Поляне. Покупать алкоголь он не захотел.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда буквально на глазах продавцов мужчина взял с прилавка три бутылки коньяка и покинул торговый зал.

Через несколько секунд сотрудники магазина бросились в погоню за вором, он оказал сопротивление и ушел от преследователей. Правда, через 30 минут злоумышленника задержали полицейские на одной из улиц города.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время ведется следствие», - сообщил начальник отдела полиции № 4 УМВД России по г. Пензе Сергей Малянов.

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Гость|10.01.2017 19:04|

За убийство дают 5 лет,а за 3 бутылки 7 лет.Хорошая арифметика.

Гость|10.01.2017 19:45|

ЧЕЖ за коньяк такой дорогой что уголовное дело возбудили? Кстати проверьте качество может это он заяву должен накатать Отказняк чистой воды

Гость|10.01.2017 19:52|

В Пензе многомиллиардных афер в упор не замечают, а если украл три банки тушенки, на, заполучи по всей суровости российских законов, три года тюряги, не отходя от кассы:

За кражу пачки сигарет марки «Bond Red» стоимостью 47 рублей 11 копеек, суд приговорил гражданина к 11 месяцам лишения свободы с  отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а бывший начальник Управления ЖКХ Пензы - Агафилов Алексей Валерьевич, который незаконным путем бесплатно получил земельный участок, являющегося собственностью муниципалитета, стоимостью 31 миллионов рублей был отправлен под домашний арест и далее, приговором Ленинского районного суда города Пензы от 03.04.2015 года признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, - мошенничества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и получил... условно пять лет лишения свободы!

Для справки: В апреле 2014 года, Пензенская область с десятого места… поднялась на седьмое место в рейтинге самых коррумпированных регионов по подозрительным госзакупкам.

Общая сумма денег, вовлеченная в некорректные, подозрительные заявки - 46 млрд. 380 млн. 763 тыс. 239 рублей.

Господа правоохранители ДОТАЦИОННОГО региона - Пензенской области! Как говорит Владимир Владимирович: "Где посадки?

http://anticriminal.livejournal.com/33152.html

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