10.01.2017 | 16:32

Падкий на спиртное житель Пензы не стал рисковать приобретением его в непроверенном месте и зашел в супермаркет на Западной Поляне. Покупать алкоголь он не захотел.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда буквально на глазах продавцов мужчина взял с прилавка три бутылки коньяка и покинул торговый зал.

Через несколько секунд сотрудники магазина бросились в погоню за вором, он оказал сопротивление и ушел от преследователей. Правда, через 30 минут злоумышленника задержали полицейские на одной из улиц города.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время ведется следствие», - сообщил начальник отдела полиции № 4 УМВД России по г. Пензе Сергей Малянов.