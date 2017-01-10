10.01.2017 | 09:25

Зареченские полицейские совместно с коллегами из Южно-Сахалинска задержали 33-летнего мужчину, который обманывал людей по всей России. Уроженец Челябинской области, находясь на Сахалине, звонил по телефону в другие регионы. На счету мошенника несколько десятков жертв, в том числе и из Заречного.

Так, 16 июля 85-летней жительнице закрытого города на домашний телефон позвонил «сотрудник полиции». Он сказал, что ее внук сбил на автомобиле девушку, и предложил за деньги освободить родственника от уголовной ответственности.

18 июля значительную сумму заплатила и еще одна 85-летняя бабушка, поверив в виновность внука.

Всего от мошенника пострадали четыре зареченца. Они отдавали от 40 000 до 150 000 рублей. Деньги у доверчивых горожан забирал курьер. Его координаты аферист нашел на сайте объявлений. Он заверил молодого человека, что тот будет работать на коллекторское агентство.

«Курьер переводил деньги через банкомат на счета родственников и знакомых преступника, проживающих в Челябинске», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на следователя СО МО МВД по ЗАТО Заречный Марину Сучилину.

Огромная работа, проведенная полицейскими, помогла остановить череду преступлений. Многочисленные уголовные дела вскоре объединятся в одно производство. Злоумышленник, ранее судимый за мошенничество, вновь предстанет перед служителями Фемиды.

«Отметим, что пензенские сыщики уже раскрывали подобные преступления. Четыре года назад они задержали банду липецких мошенников. Злоумышленники прокололись на отвратительном знании географии: они думали, что Пенза располагается в Сибири и благодаря большому расстоянию их не найдут», - пишет «Город Z».