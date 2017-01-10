10.01.2017 | 09:30

В Октябрьском районе осужден соучастник кражи, полтора года скрывавшийся от следственных органов. Житель Пензы был задержан в Москве.

19 февраля 2015 года из квартиры, расположенной на первом этаже дома на проспекте Победы, был украден телевизор. Сотрудники правоохранительных органов установили, что двое мужчин с помощью ключей, похищенных у супруги потерпевшего, проникли в жилище и забрали имущество, передав его через окно ожидавшему на улице сообщнику - 33-летнему пензенцу.

Во время расследования последний скрылся и был объявлен в розыск, а уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

В августе 2015 года Октябрьский районный суд Пензы вынес приговор двум соучастникам кражи: одному из них назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев в колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на 3 года, второй получил 2 года колонии общего режима.

Третий соучастник в октябре 2016 года был задержан в Москве. Там он успел создать семью - жениться и стать отцом.

«По результатам рассмотрения уголовного дела судом ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Приговор в законную силу не вступил и еще может быть обжалован.