10.01.2017 | 12:59

В Пензенской области возбуждено уголовное дело о краже, которая была совершена в салоне сотовой связи, расположенном в г. Белинском.

При проведении инвентаризации в торговой точке обнаружилась недостача четырех мобильных телефонов. Представитель организации обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили: к совершению преступления причастна 25-летняя продавец-консультант», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

Во время допроса девушка призналась, что похитила телефоны еще в сентябре 2016 года. Теперь ее ждет судебное разбирательство.