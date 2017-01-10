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Криминал | В Белинском сотрудница салона сотовой связи призналась в краже

10.01.2017|12:59
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В Пензенской области возбуждено уголовное дело о краже, которая была совершена в салоне сотовой связи, расположенном в г. Белинском.

При проведении инвентаризации в торговой точке обнаружилась недостача четырех мобильных телефонов. Представитель организации обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили: к совершению преступления причастна 25-летняя продавец-консультант», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

Во время допроса девушка призналась, что похитила телефоны еще в сентябре 2016 года. Теперь ее ждет судебное разбирательство.

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Гость|10.01.2017 13:58|

Это уже на генном уровне...куда ни глянь,один распил и воровство...тьфу!

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