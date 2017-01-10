В Пензенской области возбуждено уголовное дело о краже, которая была совершена в салоне сотовой связи, расположенном в г. Белинском.
При проведении инвентаризации в торговой точке обнаружилась недостача четырех мобильных телефонов. Представитель организации обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.
«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили: к совершению преступления причастна 25-летняя продавец-консультант», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.
Во время допроса девушка призналась, что похитила телефоны еще в сентябре 2016 года. Теперь ее ждет судебное разбирательство.
Это уже на генном уровне...куда ни глянь,один распил и воровство...тьфу!