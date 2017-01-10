10.01.2017 | 10:34

В полицию Нижнего Ломова обратился 23-летний местный житель, который рассказал, что злоумышленник подобрал ключ к двери его квартиры и похитил музыкальный центр.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка провели обход граждан в поисках свидетелей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили причастность к совершению преступления ранее судимого 21-летнего соседа заявителя.

«Гражданин был опрошен и признался в содеянном. Похищенное изъято», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту кражи проводится проверка.