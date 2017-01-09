09.01.2017 | 16:43

Из столовой в Октябрьском районе пропал плазменный телевизор, его украли ночью. Злоумышленник проник в здание через окно.

«Появилась информация, что телевизор сдали в один из пензенских ломбардов. Там и получили данные на человека, который его принес», - сообщил начальник отдела № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.

Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина 1982 года рождения. Гражданина доставили в отдел полиции.

«В течение дня употреблял спиртное. Вечером проходил мимо столовой, решил, что там могут находиться ценные вещи, проник в помещение и вынес телевизор, а потом спрятал его в снегу», - уточнил Николай Миронов.

Утром мужчина выкопал плазму из сугроба и отнес в ломбард. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Технику представители МВД вернули в столовую.