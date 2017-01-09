09.01.2017 | 15:43

В расселенной двухэтажке, находящейся недалеко от колледжа искусств, произошло убийство. Здание давно стало пристанищем для лиц без определенного места жительства. И вот в один из дней к постоянным обитателям явились гости - мужчина, который обычно просит подаяние у Успенского храма, и его дама.

На деньги, полученные от сердобольных граждан, компания приобрела спиртное. Началась вечеринка, которая закончилась смертью одного из участников застолья. Конфликт разгорелся буквально на пустом месте. На полу комнаты валялся нож. Он и стал последним аргументом в ссоре между бродягами.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник скрылся, но впоследствии его задержали», - сообщила старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СК РФ по области Людмила Фомина.

Подозреваемому в убийстве 51 год, его жертве было 38.