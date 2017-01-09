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Криминал | В Пензе вынесен приговор по делу об убийстве в Ахунах

09.01.2017|13:00
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Железнодорожный районный суд Пензы вынес приговор 34-летней жительнице города, которая признана виновной в убийстве своей знакомой в микрорайоне Ахуны.

Напомним: днем 7 сентября в лесном массиве вблизи дома на Конструкторской улице местные жители нашли труп 34-летней женщины. Сотрудниками СУ СК РФ по Пензенской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Через сутки представители правоохранительных органов задержали подозреваемую в совершении преступления.

Данное уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя приговором суда от 21.12.2016 гражданка признана виновной в совершении убийства, ей назначено наказание - 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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