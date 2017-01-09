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Криминал | В Пензе 24-летняя девушка призналась в краже денег у ночного гостя

09.01.2017|10:56
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В полицию Пензы обратился за помощью 31-летний мужчина, который сообщил, что ночью находился в гостях в квартире на улице Ленина, где были похищены оставленные им без присмотра четыре банковские карты.

Со счета одной из них через несколько часов исчезли 19 тысяч рублей.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские в ходе мероприятий установили причастность к совершению преступления ранее судимой 24-летней хозяйки квартиры, которая призналась в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Гость|09.01.2017 11:19|

У проститутки что ли был?

Гость|09.01.2017 11:29|

За удовольствия платить надо.

Гость|09.01.2017 11:33|

Знакомиться стремно сейчас с девушками, внезапоно они уже судимые..

Гость|09.01.2017 12:02|

Гость писал(a):

а удовольствия платить надо.
За такую сумму, можно десяток привлечь к оказаниям услуг !

Гость|09.01.2017 12:02|

Гость писал(a):

Проверенные шлюшки
А семью с кем заводить?

Гость|09.01.2017 12:05|

Гость писал(a):

А семью с кем заводить?
Все почтенные, уважаемые люди в старину считали своим долгом жениться на "проверенной" даме !

Гость|09.01.2017 12:10|

Гость писал(a):

на "проверенной" даме !
чё за дама?

Имя: Гость
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