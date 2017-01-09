09.01.2017 | 10:56

В полицию Пензы обратился за помощью 31-летний мужчина, который сообщил, что ночью находился в гостях в квартире на улице Ленина, где были похищены оставленные им без присмотра четыре банковские карты.

Со счета одной из них через несколько часов исчезли 19 тысяч рублей.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские в ходе мероприятий установили причастность к совершению преступления ранее судимой 24-летней хозяйки квартиры, которая призналась в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.