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Криминал | В Пензенской области задержали серийных квартирных воров

08.01.2017|10:16
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Пензенские полицейские задержали подозреваемых в серии квартирных краж на территории Бессоновского района и Пензы. Злоумышленников нашли после того, как они обокрали частный дом в селе Васильевка.

Владельцы дома рассказали стражам порядка, что воры разбили окно, проникли внуть и похитили золотые изделия и деньги.

«В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления двух жителей Пензенской области, привлекавшихся к уголовной ответственности. Они освободились из исправительной колонии осенью 2016 года», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемые признались, что совершили преступление из-за отсутствия денег. Золото они сдали в ломбард, а деньги потратили на приобретение планшетов.

«Сотрудники уголовного розыска в дальнейшем выяснили, что подозреваемые причастны к совершению серии аналогичных краж на территории Пензы и Бессоновского района. Злоумышленники похищали ювелирные изделия и другое имущество», - добавили в УМВД.

В настоящее время по всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

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