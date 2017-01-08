08.01.2017 | 10:16

Пензенские полицейские задержали подозреваемых в серии квартирных краж на территории Бессоновского района и Пензы. Злоумышленников нашли после того, как они обокрали частный дом в селе Васильевка.

Владельцы дома рассказали стражам порядка, что воры разбили окно, проникли внуть и похитили золотые изделия и деньги.

«В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления двух жителей Пензенской области, привлекавшихся к уголовной ответственности. Они освободились из исправительной колонии осенью 2016 года», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемые признались, что совершили преступление из-за отсутствия денег. Золото они сдали в ломбард, а деньги потратили на приобретение планшетов.

«Сотрудники уголовного розыска в дальнейшем выяснили, что подозреваемые причастны к совершению серии аналогичных краж на территории Пензы и Бессоновского района. Злоумышленники похищали ювелирные изделия и другое имущество», - добавили в УМВД.

В настоящее время по всем фактам краж возбуждены уголовные дела.