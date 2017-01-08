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Криминал | 27-летнего пензенца задержали по подозрению в краже денег у матери

08.01.2017|13:06
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45-летняя жительница Пензы обратилась в городской отдел полиции № 3 и заявила о пропаже 48 тысяч рублей. Деньги хранились в погребе на улице Садовой.

Полицейские провели обход местных жителей, чтобы найти возможных свидетелей преступления. «В ходе оперативных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления 27-летнего сына заявительницы, привлекавшегося к уголовной ответственности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчину задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

По факту кражи денег проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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