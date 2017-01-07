07.01.2017 | 12:28

В Пензе сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий получили информацию о причастности жителя Бессоновского района к краже одежды из торговых центров.

«Установлено, что 41-летний гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, из двух магазинов на улице Московской похитил различные предметы одежды на общую сумму более 19 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

У подозреваемого, который сознался в содеянном, похищенное изъято. По фактам кражи возбуждено уголовное дело.