07.01.2017 | 14:46

45-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила, что из погреба на территории ее дома на улице Садовой похищено 48 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка провели обход граждан для выявления возможных свидетелей кражи.

«В ходе оперативных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления 27-летнего сына заявительницы, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции по факту случившегося проводят проверку.