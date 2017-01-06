06.01.2017 | 11:17

В Каменке сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью.

Сигнал «Тревога» из магазина поступил на пульт дежурного централизованной охраны в вечернее время. На место прибыл наряд группы задержания и блокировал объект.

Выяснилось, что в магазине произошла драка, участниками которой стали местный житель 1997 года рождения и его товарищ. У первого при личном досмотре был изъят нож.

«Для дальнейшего разбирательства злоумышленника доставили в отдел полиции», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.