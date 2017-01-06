В Каменке сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью.
Сигнал «Тревога» из магазина поступил на пульт дежурного централизованной охраны в вечернее время. На место прибыл наряд группы задержания и блокировал объект.
Выяснилось, что в магазине произошла драка, участниками которой стали местный житель 1997 года рождения и его товарищ. У первого при личном досмотре был изъят нож.
«Для дальнейшего разбирательства злоумышленника доставили в отдел полиции», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Несомненно, всякий Бог, достойный этого имени, не мог бы быть настолько некомпетентен, чтобы построить огромную расстроенную Вселенную, а потом аккуратно вращать все эти вентили таким образом, чтобы
на одной планете могли появиться человеческие существа. Для него было бы куда логичнее дать нам возможность жить где угодно во Вселенной, даже в открытом космосе. Но факты таковы: он этого не сделал.