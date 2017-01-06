06.01.2017 | 11:28

Жителя Пензы задержали по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью матери. 24-летний мужчина признался в содеянном.

Сообщение о происшествии поступило в городской отдел полиции № 1 из больницы. Медики проинформировали стражей порядка, что в реанимационное отделение из дома на улице Набережная реки Мойки доставили 54-летнюю гражданку с колото-резаной раной грудной клетки и многочисленными телесными повреждениями.

«Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что в ходе возникшей ссоры пострадавшую избил руками, ногами и шваброй, а затем ударил ножом 24-летний сын, привлекавшийся к уголовной ответственности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По данному факту проводится проверка.

Напомним: сотрудники пензенских правоохранительных органов также проводят проверку по факту инцидента, в результате которого серьезно пострадала 86-летняя жительница улицы Аустрина. Пенсионерку госпитализировали с переломом шейки бедра.

По подозрению в избиении женщины задержали ее 49-летнего сына.