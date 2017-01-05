05.01.2017 | 14:30

Сотрудники пензенских правоохранительных органов проводят проверку по факту угона КамАЗа. Грузовой автомобиль-манипулятор был похищен с охраняемой стоянки, расположенной на улице Проточной в областном центре.

О произошедшем в полицию сообщил 30-летний гражданин. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

«Угнанная машина обнаружена на территории садоводческого товарищества «Искра». По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний гражданин», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

Предполагаемого злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательства. На допросе он сознался в содеянном. В ближайшее время по факту кражи будет принято процессуальное решение.