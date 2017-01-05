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Криминал | Двое жителей Лунина украли из бара музыкальный центр

05.01.2017|09:31
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Сотрудники лунинских правоохранительных органов по горячим следам раскрыли кражу, совершенную в одном из кафе районного центра.

В ночное время с барной стойки путем свободного доступа был похищен музыкальный центр.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили: к совершению преступления причастны двое местных жителей в возрасте 28 и 34 лет», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчин допросили, они дали признательные показания. Похищенное имущество изъяли.

В ближайшее время по факту кражи будет принято процессуальное решение.

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