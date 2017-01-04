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Криминал | В Лунине заключена под стражу обвиняемая в убийстве 45-летнего мужчины

04.01.2017|09:12
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В Пензенской области продолжается расследование убийства 45-летнего мужчины, чье тело было обнаружено в квартире дома в поселке Лунино. Напомним: ранее сообщалось, что по подозрению в совершении преступления задержана 40-летняя сожительница жертвы.

«По версии следствия, в ночь на 31 декабря 2016 года между женщиной и мужчиной, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Злоумышленница нанесла ему удар ножом в область грудной клетки», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

От полученного ранения гражданин скончался на месте.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», - резюмировали в СУ СК РФ.

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